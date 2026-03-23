Menu de Pâques à l’Hôstellerie Saint-Florent

Rue du nideck 28 28 Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-05 13:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Pour Pâques, laissez-vous séduire par un voyage culinaire entre terre et mer. De la fraîcheur du tartare de bœuf fumé à la douceur d’une pavlova aux fraises, le Chef cuisinier a imaginé un menu d’exception pour célébrer le renouveau.

Pour Pâques, laissez-vous séduire par un voyage culinaire entre terre et mer. De la fraîcheur du tartare de bœuf fumé à la douceur d’une pavlova aux fraises, le Chef cuisinier a imaginé un menu d’exception pour célébrer le renouveau. .

Rue du nideck 28 28 Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 94 10 blech.p@hostellerie-saint-florent.com

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English :

For Easter, let yourself be seduced by a culinary voyage between land and sea. From the freshness of a smoked beef tartare to the sweetness of a strawberry pavlova, the Chef has imagined an exceptional menu to celebrate renewal.

L’événement Menu de Pâques à l’Hôstellerie Saint-Florent Oberhaslach a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig