Menu de Pâques à l’Hôstellerie Saint-Florent Oberhaslach
Menu de Pâques à l’Hôstellerie Saint-Florent Oberhaslach vendredi 3 avril 2026.
Menu de Pâques à l’Hôstellerie Saint-Florent
Rue du nideck 28 28 Oberhaslach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-05 13:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Pour Pâques, laissez-vous séduire par un voyage culinaire entre terre et mer. De la fraîcheur du tartare de bœuf fumé à la douceur d’une pavlova aux fraises, le Chef cuisinier a imaginé un menu d’exception pour célébrer le renouveau.
Pour Pâques, laissez-vous séduire par un voyage culinaire entre terre et mer. De la fraîcheur du tartare de bœuf fumé à la douceur d’une pavlova aux fraises, le Chef cuisinier a imaginé un menu d’exception pour célébrer le renouveau. .
Rue du nideck 28 28 Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 94 10 blech.p@hostellerie-saint-florent.com
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English :
For Easter, let yourself be seduced by a culinary voyage between land and sea. From the freshness of a smoked beef tartare to the sweetness of a strawberry pavlova, the Chef has imagined an exceptional menu to celebrate renewal.
L’événement Menu de Pâques à l’Hôstellerie Saint-Florent Oberhaslach a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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