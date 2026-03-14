Menu de Pâques à l’hôtel de France Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Menu de Pâques à l’hôtel de France Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques à l’hôtel de France
18 Place du Général de Gaulle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
L’Hôtel de France vous propose un menu de Pâques dimanche 5 et lundi 6 avril.
Saumon mariné aux Agrumes
Gigot d’Agneau au Romarin Fagot d’haricots verts & Pomme de Terre farcie à la montagnarde
Cabecou au Miel Chaud
Dôme aux 3 Chocolats
Sur réservation 39 € 39 .
18 Place du Général de Gaulle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 42 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Hôtel de France offers an Easter menu on Sunday April 5 and Monday April 6.
L’événement Menu de Pâques à l’hôtel de France Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)