Menu de Pâques à l’hôtel de France

18 Place du Général de Gaulle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

L’Hôtel de France vous propose un menu de Pâques dimanche 5 et lundi 6 avril.

Saumon mariné aux Agrumes

Gigot d’Agneau au Romarin Fagot d’haricots verts & Pomme de Terre farcie à la montagnarde

Cabecou au Miel Chaud

Dôme aux 3 Chocolats

Sur réservation 39 € 39 .

18 Place du Général de Gaulle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 42 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Hôtel de France offers an Easter menu on Sunday April 5 and Monday April 6.

L’événement Menu de Pâques à l’hôtel de France Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)