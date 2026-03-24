Menu de Pâques au Château de Haute-Serre

Cieurac Lot

Tarif : 59 – 59 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

À l’occasion des fêtes de Pâques, laissez-vous séduire par une expérience gourmande unique à La Table vigneronne de Haute-Serre.

Le Chef et son équipe vous proposent un menu exclusif, imaginé spécialement pour célébrer ce moment de partage et de convivialité.

À l’occasion des fêtes de Pâques, laissez-vous séduire par une expérience gourmande unique à La Table vigneronne de Haute-Serre.

Le Chef et son équipe vous proposent un menu exclusif, imaginé spécialement pour célébrer ce moment de partage et de convivialité.

.

Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Easter holidays, let yourself be seduced by a unique gourmet experience at La Table vigneronne de Haute-Serre.

The Chef and his team offer you an exclusive menu, imagined especially to celebrate this moment of sharing and conviviality.

L’événement Menu de Pâques au Château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot