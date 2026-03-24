Menu de Pâques au Château de Haute-Serre Cieurac
Menu de Pâques au Château de Haute-Serre Cieurac dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques au Château de Haute-Serre
Cieurac Lot
Tarif : 59 – 59 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
À l’occasion des fêtes de Pâques, laissez-vous séduire par une expérience gourmande unique à La Table vigneronne de Haute-Serre.
Le Chef et son équipe vous proposent un menu exclusif, imaginé spécialement pour célébrer ce moment de partage et de convivialité.
À l’occasion des fêtes de Pâques, laissez-vous séduire par une expérience gourmande unique à La Table vigneronne de Haute-Serre.
Le Chef et son équipe vous proposent un menu exclusif, imaginé spécialement pour célébrer ce moment de partage et de convivialité.
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Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20
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English :
On the occasion of the Easter holidays, let yourself be seduced by a unique gourmet experience at La Table vigneronne de Haute-Serre.
The Chef and his team offer you an exclusive menu, imagined especially to celebrate this moment of sharing and conviviality.
L’événement Menu de Pâques au Château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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