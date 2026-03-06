Menu de pâques au Château de Mercuès Mercuès

Menu de pâques au Château de Mercuès

Célébrez les fêtes de Pâques autour d'une expérience gastronomique unique à La Table de Mercuès

Célébrez les fêtes de Pâques autour d'une expérience gastronomique unique à La Table de Mercuès. Un nouveau menu de saison, en 3, 4 ou 6 temps, imaginé par le Chef Clément Costes, entre produits locaux d’exception et techniques raffinées, sera à découvrir.

Rue du Château Mercuès 46090 Lot Occitanie

Celebrate Easter with a unique gastronomic experience at La Table de Mercuès

