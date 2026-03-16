Menu de Pâques au Cheval Rouge Le Cheval Rouge Sainte-Menehould

Menu de Pâques au Cheval Rouge

Le Cheval Rouge 1 Rue Chanzy Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Tout public

À l’occasion du dimanche de Pâques le restaurant et la brasserie du Cheval Rouge seront exceptionnellement ouverts pour le service du midi.

Venez profiter d’un repas gourmand en famille ou entre amis.

La réservation est vivement conseillée. .

Le Cheval Rouge 1 Rue Chanzy Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est contact@lechevalrouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de Pâques au Cheval Rouge

L’événement Menu de Pâques au Cheval Rouge Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne