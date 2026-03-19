Menu de Pâques au Continental Restaurant Continental Reims

Menu de Pâques au Continental

Restaurant Continental 95 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Pour célébrer Pâques, notre Chef Gilles Landragin a imaginé un menu d’exception, spécialement élaboré pour l’occasion, à savourer le dimanche 5 avril, uniquement au déjeuner.Tout public

Offrez-vous une parenthèse gourmande pour célébrer Pâques comme il se doit !

Pour célébrer Pâques, notre Chef Gilles Landragin a imaginé un menu d’exception, spécialement élaboré pour l’occasion, à savourer le dimanche 5 avril 2026, uniquement au déjeuner, au Continental Reims.

Un moment gourmand et festif à partager en famille ou entre amis.

Sur réservation, sur place ou à emporter .

Restaurant Continental 95 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Menu de Pâques au Continental

To celebrate Easter, our Chef Gilles Landragin has devised an exceptional menu, specially created for the occasion, to be enjoyed on Sunday April 5, at lunchtime only.

L’événement Menu de Pâques au Continental Reims a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne