Menu de Pâques au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi
Menu de Pâques au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi vendredi 3 avril 2026.
Menu de Pâques au Mas d’Aspech
Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi Lot
Tarif : 35 – 35 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03
L'Auberge du Mas d'Aspech vous propose un menu spécial à l'occasion des fêtes de Pâques
L'Auberge du Mas d'Aspech vous propose un menu spécial à l'occasion des fêtes de Pâques. Réservation par téléphone.
.
Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 04 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Auberge du Mas d'Aspech offers a special Easter menu
L’événement Menu de Pâques au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot