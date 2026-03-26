Menu de Pâques au Mas d’Aspech

Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

L'Auberge du Mas d'Aspech vous propose un menu spécial à l'occasion des fêtes de Pâques

L'Auberge du Mas d'Aspech vous propose un menu spécial à l'occasion des fêtes de Pâques. Réservation par téléphone.

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Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 04 59

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English :

L’Auberge du Mas d'Aspech offers a special Easter menu

L’événement Menu de Pâques au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot