Menu de Pâques au Moul’1

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-06 13:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Menu de Pâques 2026, servi le dimanche Midi & Lundi midi

Menu de Pâques 2026, servi le dimanche Midi & Lundi midi .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easter menu 2026, served Sunday noon & Monday noon

L’événement Menu de Pâques au Moul’1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig