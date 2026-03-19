Menu de Pâques au Moul’1 Duppigheim
Menu de Pâques au Moul’1 Duppigheim dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques au Moul’1
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-06 13:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Menu de Pâques 2026, servi le dimanche Midi & Lundi midi
Menu de Pâques 2026, servi le dimanche Midi & Lundi midi .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
Easter menu 2026, served Sunday noon & Monday noon
L’événement Menu de Pâques au Moul’1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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