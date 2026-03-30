Menu de Pâques au Moulin d’Alexandre Rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt
Menu de Pâques au Moulin d’Alexandre Rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques au Moulin d’Alexandre
Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
51
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Pour Pâques, le restaurant Au moulin d’Alexandre vous propose un menu savoureux.
Pensez à réserver au 05-65-47-45-85
servi au restaurant le dimanche 5 avril midi.
Tarif 51€
Truite fumée du Moulin de Gourjan, mousse d’asperge et asperge fraîche
***
Pâté croûte aux 3 volailles et foie gras
***
Carré d’agneau en croûte ou Filet de Bœuf Aubrac, jus de viande truffé
***
Assortiment de légumes de saison et traditionnel aligot
***
Plateau de fromages de notre région
***
Entremet chocolat et praliné 51 .
Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 45 85 moulin.alexandre@wanadoo.fr
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English :
For Easter, the restaurant Au moulin d’Alexandre offers a tasty menu.
L’événement Menu de Pâques au Moulin d’Alexandre Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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