Menu de Pâques au Moulin d’Alexandre Rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt

Menu de Pâques au Moulin d’Alexandre

Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

51

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pour Pâques, le restaurant Au moulin d’Alexandre vous propose un menu savoureux.

Pensez à réserver au 05-65-47-45-85

servi au restaurant le dimanche 5 avril midi.

Tarif 51€

Truite fumée du Moulin de Gourjan, mousse d’asperge et asperge fraîche

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Pâté croûte aux 3 volailles et foie gras

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Carré d’agneau en croûte ou Filet de Bœuf Aubrac, jus de viande truffé

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Assortiment de légumes de saison et traditionnel aligot

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Plateau de fromages de notre région

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Entremet chocolat et praliné 51 .

Rue de la Traverse Le Bourg Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 45 85 moulin.alexandre@wanadoo.fr

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English :

For Easter, the restaurant Au moulin d’Alexandre offers a tasty menu.

L’événement Menu de Pâques au Moulin d’Alexandre Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)