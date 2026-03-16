Menu de Pâques au Tuliper Rue Saint-Jacques Vienne-le-Château
Menu de Pâques au Tuliper Rue Saint-Jacques Vienne-le-Château dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques au Tuliper
Rue Saint-Jacques Le Tulipier Vienne-le-Château Marne
Tarif : 57 – 57 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05 14:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Tout public
Pâques approche !
Le chef vous a préparé un menu spécial de Pâques à savourer en famille ou entre amis.
Places limitées pensez à réserver votre table ! .
Rue Saint-Jacques Le Tulipier Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est
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English : Menu de Pâques au Tuliper
L’événement Menu de Pâques au Tuliper Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne