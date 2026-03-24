Menu de pâques | Château les Merles Château les Merles Mouleydier

Menu de pâques | Château les Merles

Château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Célébrez Pâques autour d’un repas d’exception dans un cadre enchanteur ! Le Château les Merles vous invite à découvrir un véritable voyage gustatif.

3 plats 49€

6 plats 65€

Au menu:

Salade de légumes de Printemps, magret séché au poivre

Epinard mariné, sésame torréfié, saumon fumé et mousse citron.

Velouté d’asperges vertes, chantilly au bacon.

Carré d’agneau, jus corsé à l’ail, haricot coco et asperges rôties.

Mousse de munster, noix caramélisée, toast foccacia.

Nid de crumble au chocolat, œuf Timut en chocolat fourré au fruit de la passion. .

Château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@lesmerles.com

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English : Menu de pâques | Château les Merles

L’événement Menu de pâques | Château les Merles Mouleydier a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides