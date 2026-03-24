Menu de pâques | Château les Merles Château les Merles Mouleydier
Menu de pâques | Château les Merles Château les Merles Mouleydier dimanche 5 avril 2026.
Menu de pâques | Château les Merles
Château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Célébrez Pâques autour d’un repas d’exception dans un cadre enchanteur ! Le Château les Merles vous invite à découvrir un véritable voyage gustatif.
3 plats 49€
6 plats 65€
Au menu:
Salade de légumes de Printemps, magret séché au poivre
Epinard mariné, sésame torréfié, saumon fumé et mousse citron.
Velouté d’asperges vertes, chantilly au bacon.
Carré d’agneau, jus corsé à l’ail, haricot coco et asperges rôties.
Mousse de munster, noix caramélisée, toast foccacia.
Nid de crumble au chocolat, œuf Timut en chocolat fourré au fruit de la passion. .
Château les Merles 3 Chemin des Merles Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@lesmerles.com
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L’événement Menu de pâques | Château les Merles Mouleydier a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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