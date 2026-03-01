Menu de Pâques Cocottes d’Argonne Cocottes d’Argonne Dommartin-Varimont
Menu de Pâques Cocottes d’Argonne Cocottes d’Argonne Dommartin-Varimont vendredi 27 mars 2026.
Menu de Pâques Cocottes d’Argonne
Cocottes d’Argonne 13 Rue Saint-Nicolas Dommartin-Varimont Marne
Tarif : 37 – 37 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 12:00:00
fin : 2026-04-06 14:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Tout public
Menu de Pâques sur place ou à emporter. .
Cocottes d’Argonne 13 Rue Saint-Nicolas Dommartin-Varimont 51330 Marne Grand Est +33 3 26 60 46 88
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L’événement Menu de Pâques Cocottes d’Argonne Dommartin-Varimont a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne