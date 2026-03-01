Menu de Pâques Cocottes d’Argonne Cocottes d’Argonne Dommartin-Varimont

Menu de Pâques Cocottes d’Argonne Cocottes d’Argonne Dommartin-Varimont vendredi 27 mars 2026.

Menu de Pâques Cocottes d’Argonne

Cocottes d’Argonne 13 Rue Saint-Nicolas Dommartin-Varimont Marne

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 12:00:00
fin : 2026-04-06 14:00:00

Date(s) :
2026-03-27

Tout public
Menu de Pâques sur place ou à emporter.   .

Cocottes d’Argonne 13 Rue Saint-Nicolas Dommartin-Varimont 51330 Marne Grand Est +33 3 26 60 46 88 

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English : Menu de Pâques Cocottes d’Argonne

L’événement Menu de Pâques Cocottes d’Argonne Dommartin-Varimont a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT de la Marne