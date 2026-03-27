Menu de Pâques Auberge de la Vallée de l’Oule Cornillon-sur-l’Oule

Menu de Pâques

Auberge de la Vallée de l’Oule 222 la provençale Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-06 14:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Menu de Pâques Spécial Chevreau de nos Montagnes

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Auberge de la Vallée de l’Oule 222 la provençale Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 21 66 auberge.valleeoule@orange.fr

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Easter Special Chevreau de nos Montagnes menu

L’événement Menu de Pâques Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale