Menu de Pâques Pub Rochefort Guéret

Menu de Pâques

Pub Rochefort 6 Place Rochefort Guéret Creuse

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Pub Rochefort vous propose son menu pour le déjeuner de Pâques

Pâté de Pâques ou foie gras de canard au torchon, confit d’oignons ou terrine de noix de St Jacques Asperges

Tranche de gigot d’agneau sauce curry et lait de coco ou dos d’omble chevalier, sauce langoustines ou pavé de bœuf limousin sauce aux morilles

Fromages de pays

Pavlova aux poires spéculoos, caramel beurre salé ou parfait chocolat blanc coulis de fruits rouges .

Pub Rochefort 6 Place Rochefort Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 61 02

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English : Menu de Pâques

L’événement Menu de Pâques Guéret a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Grand Guéret