Menu de Pâques Restaurant des Pins Jullouville

Menu de Pâques

Restaurant des Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03

Menu de Pâques disponible du vendredi 3 soir, samedi 4, dimanche 5

et lundi 6 avril.

Ces propositions s’ajoutent à notre carte habituelle .

Restaurant des Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 61 81 63

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English : Menu de Pâques

L’événement Menu de Pâques Jullouville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer