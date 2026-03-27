Menu de Pâques Restaurant des Pins Jullouville
Menu de Pâques Restaurant des Pins Jullouville vendredi 3 avril 2026.
Menu de Pâques
Restaurant des Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03
Menu de Pâques disponible du vendredi 3 soir, samedi 4, dimanche 5
et lundi 6 avril.
Ces propositions s’ajoutent à notre carte habituelle .
Restaurant des Pins 38 Avenue de la Libération Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 61 81 63
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English : Menu de Pâques
L’événement Menu de Pâques Jullouville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer
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