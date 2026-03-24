Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans

Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 93 – 93 – 93 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

À l’occasion du week-end de Pâques, notre Chef Jean Twari et son équipe ont imaginé un menu unique en 5 temps, mettant à l’honneur les saveurs du printemps.

Ce menu sera servi le dimanche 5 et le lundi 6 avril, midi et soir.

Entre douceur printanière et cuisine de saison, partagez un moment gastronomique en famille ou entre amis dans le cadre paisible de la Chartreuse.

Menu

Entrée

Asperges blanches grillées, tourin à l’ail émulsionné, jaune d’œuf confit

Poisson

Filet de cabillaud, fèves et petits pois, citron confit, émulsion à l’ail des ours

Viande

Selle d’agneau en croûte de sarrasin, carottes et artichauts, jus infusé au foin

Fromage

Crème glacée au chèvre, miel et romarin, salade de fleurs du jardin

Dessert

Œuf de Pâques au chocolat Dulcey, vanille, mangue et passion, cheveux d’ange

Sur réservation. .

La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

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English : Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac

L’événement Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides