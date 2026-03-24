Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac
La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 93 – 93 – 93 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
À l’occasion du week-end de Pâques, notre Chef Jean Twari et son équipe ont imaginé un menu unique en 5 temps, mettant à l’honneur les saveurs du printemps.
Ce menu sera servi le dimanche 5 et le lundi 6 avril, midi et soir.
Entre douceur printanière et cuisine de saison, partagez un moment gastronomique en famille ou entre amis dans le cadre paisible de la Chartreuse.
Menu
Entrée
Asperges blanches grillées, tourin à l’ail émulsionné, jaune d’œuf confit
Poisson
Filet de cabillaud, fèves et petits pois, citron confit, émulsion à l’ail des ours
Viande
Selle d’agneau en croûte de sarrasin, carottes et artichauts, jus infusé au foin
Fromage
Crème glacée au chèvre, miel et romarin, salade de fleurs du jardin
Dessert
Œuf de Pâques au chocolat Dulcey, vanille, mangue et passion, cheveux d’ange
Sur réservation. .
La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
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L’événement Menu de Pâques La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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