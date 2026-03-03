Menu de Pâques | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon
Menu de Pâques | Le Pressoir
Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon
dimanche 5 avril 2026.
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Tarif : 49 EUR
Le restaurant le Pressoir vous propose son menu de Pâques.
Entrée
Feuilleté d’Asperges Blanches, Magret Fumé par nos soins, Pignons de Pin torréfiés
Plat
Pavé de Turbot poché, Sauce Beurre Rouge, Ecrasée de Pommes de Terre aux Herbes Fraîches
Ou,
Côtes d’Agneau d’Occitanie rôties, Jus d’Ail, Ecrasée de Pommes de Terre aux Herbes Fraîches
Dessert
Tartelette aux Fraises, Pistache et Vanille
Menu unique proposé pour le déjeuner du Dimanche et du Lundi de Pâques .
Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78 restaurantlepressoir.24@orange.fr
