Menu de Pâques | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon

Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Le restaurant le Pressoir vous propose son menu de Pâques.

Entrée

Feuilleté d’Asperges Blanches, Magret Fumé par nos soins, Pignons de Pin torréfiés

Plat

Pavé de Turbot poché, Sauce Beurre Rouge, Ecrasée de Pommes de Terre aux Herbes Fraîches

Ou,

Côtes d’Agneau d’Occitanie rôties, Jus d’Ail, Ecrasée de Pommes de Terre aux Herbes Fraîches

Dessert

Tartelette aux Fraises, Pistache et Vanille

Menu unique proposé pour le déjeuner du Dimanche et du Lundi de Pâques .

Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 56 78 restaurantlepressoir.24@orange.fr

