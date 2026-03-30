Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS L’Edito Reims Reims
Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS L’Edito Reims Reims dimanche 5 avril 2026.
Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS
L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Tout public
Célébrez Pâques à Reims avec L’Édito et laissez-vous tenter par un menu spécialement conçu pour l’occasion. Disponible du dimanche 5 avril midi au lundi 6 avril soir, ce menu de Pâques met à l’honneur des produits de saison et des saveurs gourmandes à partager en famille ou entre amis. .
L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS
L’événement Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne
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