Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS L’Edito Reims Reims

Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS

L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Tout public

Célébrez Pâques à Reims avec L’Édito et laissez-vous tenter par un menu spécialement conçu pour l’occasion. Disponible du dimanche 5 avril midi au lundi 6 avril soir, ce menu de Pâques met à l’honneur des produits de saison et des saveurs gourmandes à partager en famille ou entre amis. .

L’Edito Reims 80 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS

L’événement Menu de Pâques L’ÉDITO REIMS Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne