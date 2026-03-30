Menu de Pâques LEXPERIENCE LEXPERIENCE REIMS Reims
Menu de Pâques LEXPERIENCE LEXPERIENCE REIMS Reims samedi 4 avril 2026.
Menu de Pâques LEXPERIENCE
LEXPERIENCE REIMS 83 Place Drouet d’Erlon Reims Marne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
À l’occasion du week-end de Pâques, L’Expérience à Reims vous invite à découvrir un menu d’exception, imaginé spécialement pour célébrer ce moment.
Disponible du samedi 4 avril midi au lundi 6 avril au soir, ce menu de Pâques met en lumière une cuisine créative, de saison, où chaque assiette est pensée comme une véritable expérience gustative.
Que ce soit pour un déjeuner en famille ou un dîner plus intimiste, prenez le temps de savourer Pâques autrement, dans un cadre élégant et chaleureux au cœur de Reims. .
LEXPERIENCE REIMS 83 Place Drouet d’Erlon Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Menu de Pâques LEXPERIENCE
L’événement Menu de Pâques LEXPERIENCE Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne
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