Menu de Pâques Rue Magnolias Plaisance

Menu de Pâques

Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

42

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Après un repos bien mérité, toute l’ équipe des Magnolias revient pour une nouvelle saison! Découvrez notre menu de Pâques servi au déjeuner !

Menu de Pâques:

Mise en Bouche

Entrées:

Marbré de foie gras au cacao, noisettes et piment d’Espelette.

Ile Flottante surprise aux asperges

Plats:

Souris d’agneau laqué à l’ail confit et romarin , croustillant de pommes de terre légumes printaniers

Poisson du marché sauce hollandaise et safran, risotto à l’armoricaine et légumes printaniers.

Ravioles de châtaignes , crème de cèleri rave, amande et beurre à l’ail et à la sauge.

Dessert:

Oeuf dans son nid à la vanille du Sri Lanka, mangue passion,

Croquant Chocolat noisettes.

Tartelettes diamant aux agrumes meringue craquante. 42 .

Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 70 info@lesmagnoliashotel.com

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English :

After a well-deserved rest, the whole Magnolias team is back for a new season! Discover our Easter lunch menu!

L’événement Menu de Pâques Plaisance a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)