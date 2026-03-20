Menu de Pâques Rue Magnolias Plaisance

Menu de Pâques Le bourg Plaisance 2026-04-05

Menu de Pâques Rue Magnolias Plaisance dimanche 5 avril 2026.

Menu de Pâques

Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR
42
Tarif de base plein tarif
prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-05
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-05

Après un repos bien mérité, toute l’ équipe des Magnolias revient pour une nouvelle saison! Découvrez notre menu de Pâques servi au déjeuner !
Menu de Pâques:
Mise en Bouche
Entrées:
Marbré de foie gras au cacao, noisettes et piment d’Espelette.
Ile Flottante surprise aux asperges

Plats:
Souris d’agneau laqué à l’ail confit et romarin , croustillant de pommes de terre légumes printaniers
Poisson du marché sauce hollandaise et safran, risotto à l’armoricaine et légumes printaniers.
Ravioles de châtaignes , crème de cèleri rave, amande et beurre à l’ail et à la sauge.
Dessert:
Oeuf dans son nid à la vanille du Sri Lanka, mangue passion,
Croquant Chocolat noisettes.
Tartelettes diamant aux agrumes meringue craquante. 42  .

Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 70  info@lesmagnoliashotel.com

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English :

After a well-deserved rest, the whole Magnolias team is back for a new season! Discover our Easter lunch menu!

L’événement Menu de Pâques Plaisance a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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