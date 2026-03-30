Menu de Pâques Hôtel-restaurant Le Raisin Pont-de-Vaux

Menu de Pâques Hôtel-restaurant Le Raisin Pont-de-Vaux dimanche 5 avril 2026.

Menu de Pâques

Hôtel-restaurant Le Raisin 2 place Michel Poisat Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 89 – 89 – 96 EUR

Menu à 96 € par personne avec Fromage
Menu à 89 € par personne sans Fromage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

Au déjeuner seulement.
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Hôtel-restaurant Le Raisin 2 place Michel Poisat Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 97  contact@leraisin.com

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English :

Lunch only.

L’événement Menu de Pâques Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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