Menu de Pâques Hôtel-restaurant du Commerce Pont-de-Vaux

Menu de Pâques

Hôtel-restaurant du Commerce 5 place Joubert Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Au déjeuner seulement.

.

Hôtel-restaurant du Commerce 5 place Joubert Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 56 contact@hotelrestaurantducommerce.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lunch only.

L’événement Menu de Pâques Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux