Menu de réveillon à La Chartreuse Cahors

Menu de réveillon à La Chartreuse
130 Chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif adulte
Début : 2025-12-31 20:00:00
Soirée festive proposée par l’hôtel restaurant La Chartreuse avec un dîner gastronomique élaboré pour célébrer la Saint Sylvestre dans une ambiance conviviale. Le chef présente un menu complet mêlant produits du terroir et créations raffinées. Une animation dansante et des cotillons accompagneront la soirée. .
130 Chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com
English :
Hotel restaurant La Chartreuse offers a festive evening with a gourmet dinner designed to celebrate New Year?s Eve in a convivial atmosphere
