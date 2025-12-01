Menu de reveillon à la Grange du Levat

D820 Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 48 – 48 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 12:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31 2026-01-01

Le restaurant La Grange du Levat propose un repas festif élaboré pour célébrer le réveillon et le passage à la nouvelle année

Le restaurant La Grange du Levat propose un repas festif élaboré pour célébrer le réveillon et le passage à la nouvelle année. Le menu met en valeur des produits de qualité à travers une succession de plats traditionnels et gourmands préparés pour l’occasion. .

D820 Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 98 15 lagrangedulevat1@orange.fr

English :

The restaurant La Grange du Levat offers a festive meal designed to celebrate New Year’s Eve and the transition to the New Year

L’événement Menu de reveillon à la Grange du Levat Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Cahors Vallée du Lot