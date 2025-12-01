Menu de reveillon à la Grange du Levat Saint-Paul-Flaugnac
Menu de reveillon à la Grange du Levat Saint-Paul-Flaugnac mercredi 31 décembre 2025.
Menu de reveillon à la Grange du Levat
D820 Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 48 – 48 – EUR
Début : 2025-12-31 12:00:00
fin : 2026-01-01
2025-12-31 2026-01-01
Le restaurant La Grange du Levat propose un repas festif élaboré pour célébrer le réveillon et le passage à la nouvelle année. Le menu met en valeur des produits de qualité à travers une succession de plats traditionnels et gourmands préparés pour l’occasion. .
D820 Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 98 15 lagrangedulevat1@orange.fr
English :
The restaurant La Grange du Levat offers a festive meal designed to celebrate New Year’s Eve and the transition to the New Year
