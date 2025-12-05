Menu de Réveillon Rue Magnolias Plaisance
Menu de Réveillon Rue Magnolias Plaisance mercredi 31 décembre 2025.
Menu de Réveillon
Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron
Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Repas sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réserver votre table pour les fêtes de fin d’année !
Et voici en avant-première le menu en 7 temps qui viendra clôturer 2025 et engager 2026.
C’est un menu unique, vous aurez l’occasion de déguster tous les plats proposés et de terminer avec une coupe de bulles pétillantes.
N’attendez pas et réservez votre table
Menu
Apéritif maison et petit chou crabe avocat
Les entrées au choix
-Cappuccino de champignons à l’huile de truffe , mouillettes au beurre truffé.
-Foie Gras mi-cuit, gel de Monbazillac, toasts briochés.
-Duo d’Huîtres crues au citron caviar et grillée aux poireaux et gingembre
Les Plats au choix
-Gourmandises de veau du Ségala rosé au citron et noisettes , mousseline de pomme de terre et cèleri, petits légumes rôtis.
-Poisson du marché aux coques et Noilly Prat, risotto grillé.
Le Fromage
-Quenelle de brousse de brebis, légumes préservés, croquant aux noix, amandes et pignons de pin.
Les Desserts
-Farandole de petits desserts surprises 49 .
Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 12 28 52 06 info@lesmagnoliashotel.com
English :
Reserve your table for the festive season!
