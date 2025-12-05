Menu de Réveillon Rue Magnolias Plaisance

Menu de Réveillon

Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

49

Tarif de base plein tarif

Repas sur inscription

Date :

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réserver votre table pour les fêtes de fin d’année !

Et voici en avant-première le menu en 7 temps qui viendra clôturer 2025 et engager 2026.

C’est un menu unique, vous aurez l’occasion de déguster tous les plats proposés et de terminer avec une coupe de bulles pétillantes.

N’attendez pas et réservez votre table

Menu

Apéritif maison et petit chou crabe avocat

Les entrées au choix

-Cappuccino de champignons à l’huile de truffe , mouillettes au beurre truffé.

-Foie Gras mi-cuit, gel de Monbazillac, toasts briochés.

-Duo d’Huîtres crues au citron caviar et grillée aux poireaux et gingembre

Les Plats au choix

-Gourmandises de veau du Ségala rosé au citron et noisettes , mousseline de pomme de terre et cèleri, petits légumes rôtis.

-Poisson du marché aux coques et Noilly Prat, risotto grillé.

Le Fromage

-Quenelle de brousse de brebis, légumes préservés, croquant aux noix, amandes et pignons de pin.

Les Desserts

-Farandole de petits desserts surprises 49 .

Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 12 28 52 06 info@lesmagnoliashotel.com

English :

Reserve your table for the festive season!

