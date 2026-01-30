Menu de Saint-Valentin au Bistrot des Halles Montboyer

Menu de Saint-Valentin au Bistrot des Halles

1 rue d’Aquitaine Montboyer Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Harmony & Nicolas vous ont préparé un repas spécial Saint-Valentin au Bistrot des Halles. Venez passer un agréable moment entre amoureux autour d’une cuisine généreuse, raffinée, gourmande, élaborée à base de produits frais, locaux de saison.

1 rue d’Aquitaine Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 02 85 chef.16@hotmail.fr

English : Menu de Saint-Valentin au Bistrot des Halles

Harmony & Nicolas have prepared a special Valentine’s Day meal at the Bistrot des Halles. Come and spend a pleasant moment between lovers around a generous, refined, gourmet cuisine, made with fresh, local and seasonal products.

