Menu de Saint-Valentin au Crescendo Crescendo Guéret samedi 14 février 2026.

Crescendo 45 Avenue d'Auvergne Guéret Creuse

Tarif : 17.95 – 17.95 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Au menu
Burrata des valentins ou blinis et truite fumée
Onglet de veau aux échalotes ou filet de merlu poêlé
Amandier infusé au rhum ou pavlova aux fruits rouges   .

Crescendo 45 Avenue d’Auvergne Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 10 61 

