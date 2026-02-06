Menu de Saint-Valentin au Crescendo Crescendo Guéret

Menu de Saint-Valentin au Crescendo

Crescendo 45 Avenue d’Auvergne Guéret Creuse

Tarif : 17.95 – 17.95 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Au menu

Burrata des valentins ou blinis et truite fumée

Onglet de veau aux échalotes ou filet de merlu poêlé

Amandier infusé au rhum ou pavlova aux fruits rouges .

Crescendo 45 Avenue d'Auvergne Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 10 61

English : Menu de Saint-Valentin au Crescendo

