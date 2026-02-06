Menu de Saint-Valentin au Crescendo Crescendo Guéret
Crescendo 45 Avenue d'Auvergne Guéret Creuse
Tarif : 17.95 – 17.95 – EUR
Tarif de base plein tarif
2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Au menu
Burrata des valentins ou blinis et truite fumée
Onglet de veau aux échalotes ou filet de merlu poêlé
Amandier infusé au rhum ou pavlova aux fruits rouges .
Crescendo 45 Avenue d’Auvergne Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 10 61
