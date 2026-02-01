Menu de Saint Valentin au Gourmet des Halles Baignes-Sainte-Radegonde

Menu de Saint Valentin au Gourmet des Halles

17 place des halles Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour célébrer l’amour, Le Gourmet des Halles vous a préparé un menu d’exception, tout en douceur et en gourmandise. Un voyage des sens en plusieurs étapes, entre délicatesse, exotisme et saveurs raffinées.

17 place des halles Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 92 35

English :

To celebrate love, Le Gourmet des Halles has prepared an exceptional menu, full of sweetness and indulgence. A multi-course journey for the senses, combining delicacy, exoticism and refined flavours.

