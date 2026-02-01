Menu de Saint Valentin au Gourmet des Halles Baignes-Sainte-Radegonde
Menu de Saint Valentin au Gourmet des Halles Baignes-Sainte-Radegonde samedi 14 février 2026.
Menu de Saint Valentin au Gourmet des Halles
17 place des halles Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Pour célébrer l’amour, Le Gourmet des Halles vous a préparé un menu d’exception, tout en douceur et en gourmandise. Un voyage des sens en plusieurs étapes, entre délicatesse, exotisme et saveurs raffinées.
.
17 place des halles Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 92 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu de Saint Valentin au Gourmet des Halles
To celebrate love, Le Gourmet des Halles has prepared an exceptional menu, full of sweetness and indulgence. A multi-course journey for the senses, combining delicacy, exoticism and refined flavours.
L’événement Menu de Saint Valentin au Gourmet des Halles Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Sud Charente