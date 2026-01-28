Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux Auberge Saint Fergeux Gionges Blancs-Coteaux
Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux Auberge Saint Fergeux Gionges Blancs-Coteaux samedi 14 février 2026.
Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux
Auberge Saint Fergeux Gionges 24 Rue de la Crolière Blancs-Coteaux Marne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Tout public
À déguster au restaurant de l’auberge le samedi 14 février midi et soir ainsi que le dimanche 15 février midi
Au menu
• Amuses bouches
• Foie gras de canard et son fruit, salade d’endives et bouchées japonaises
• Trou des amoureux (glace aux biscuits roses de Reims et guignolet)
• Parmentier de canard et son duo de pommes de terre
• Tartelette chocolat meringué et ses fruits
Réservations au 03.26.57.90.60 .
Auberge Saint Fergeux Gionges 24 Rue de la Crolière Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est +33 3 26 57 90 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux
L’événement Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux Blancs-Coteaux a été mis à jour le 2026-01-28 par ADT de la Marne