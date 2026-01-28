Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux Auberge Saint Fergeux Gionges Blancs-Coteaux

Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux

Auberge Saint Fergeux Gionges 24 Rue de la Crolière Blancs-Coteaux Marne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Tout public

À déguster au restaurant de l’auberge le samedi 14 février midi et soir ainsi que le dimanche 15 février midi

Au menu

• Amuses bouches

• Foie gras de canard et son fruit, salade d’endives et bouchées japonaises

• Trou des amoureux (glace aux biscuits roses de Reims et guignolet)

• Parmentier de canard et son duo de pommes de terre

• Tartelette chocolat meringué et ses fruits

Réservations au 03.26.57.90.60 .

Auberge Saint Fergeux Gionges 24 Rue de la Crolière Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est +33 3 26 57 90 60

English : Menu de Saint-Valentin Auberge St Fergeux

