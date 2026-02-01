Menu de Saint Valentin chez Tandem Bar Restaurant Tandem Aix-en-Provence

Menu de Saint Valentin chez Tandem

Samedi 14 février 2026 de 18h30 à 23h. Bar Restaurant Tandem 38 rue Lieutaud Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14

Un menu unique imaginé comme une déclaration d’amour, à partager à deux, le temps d’une soirée hors du temps.Amoureux

Le samedi 14 février 2026, Tandem vous propose une soirée placée sous le signe de la gourmandise et du partage. Pour l’occasion, un menu unique Saint-Valentin, entièrement fait maison, sera servi exclusivement ce soir-là, dans une ambiance chaleureuse et romantique. Une expérience culinaire pensée pour célébrer l’amour autour de la table. .

Bar Restaurant Tandem 38 rue Lieutaud Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 59 64 77 33

A unique menu imagined as a declaration of love, to be shared by two for a timeless evening.

