Menu de Saint-Valentin Restaurant Aux Papilles d’Egletons Égletons

Menu de Saint-Valentin

Restaurant Aux Papilles d’Egletons 30 Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze

Tarif : 43 – 43 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de la Saint-Valentin Restaurant Aux Papilles d’Egletons. Uniquement sur réservation. .

Restaurant Aux Papilles d’Egletons 30 Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 01 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de Saint-Valentin

L’événement Menu de Saint-Valentin Égletons a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières