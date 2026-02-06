Menu de Saint-Valentin Le Flore Le Flore Chalais
Menu de Saint-Valentin Le Flore
Le Flore 7 Ter Avenue de la gare Chalais Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez fêter la Saint-Valentin dans un cadre chaleureux, au restaurant Le Flore. Un repas 100% fait maison.
Le Flore 7 Ter Avenue de la gare Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 68 44 cavalli.flore@orange.fr
English : Menu de Saint-Valentin Le Flore
Come celebrate Valentine’s Day in a warm and welcoming setting at Le Flore restaurant. A 100% homemade meal.
