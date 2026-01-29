Menu de saint valentin A la bonne tablée Mortroux
Menu de saint valentin A la bonne tablée Mortroux samedi 14 février 2026.
A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux Creuse
Samedi 14 Février
Midi et soir
25€
-Mise en bouche
-3 entrées
-Sorbet mandarine et liqueur napoléon
-3 plats au choix
-3 fromages et salade
-3 desserts
-1 coupe de pétillant
Sur réservation 07.85.73.52.49
–> A la bonne tablée .
A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 73 52 49 evelyne.sorel@laposte.net
