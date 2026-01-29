Menu de saint valentin A la bonne tablée Mortroux

Menu de saint valentin

A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu de saint Valentin

Samedi 14 Février

Midi et soir

25€

-Mise en bouche

-3 entrées

-Sorbet mandarine et liqueur napoléon

-3 plats au choix

-3 fromages et salade

-3 desserts

-1 coupe de pétillant

Sur réservation 07.85.73.52.49

–> A la bonne tablée .

A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 73 52 49 evelyne.sorel@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de saint valentin Mortroux a été mis à jour le 2026-01-27 par Portes de la Creuse en Marche