Menu de St Valentin Auberge de Bouilland Bouilland

Venez à Bouilland pour passer un agréable moment, autour d’un menu spécial maison, préparé par Didier.

Notre menu de St Valentin sera disponible tout le week end soit le Vendredi 13 Février, le Samedi 14 et le Dimanche 15 Février… de quoi se régaler en amoureux…

St Valentin à Bouilland

Amuse Bouche

Velouté de potiron, Eclat de châtaigne, copeaux de foie gras

Le Sandre en deux façon, L’aligoté en velouté

Le Roulé de Poulet Fermier de Jouey aux chanterelles et aux trompettes

Le Bavarois Framboises

Mignardises

Menu à 42 euros par personne

Possibilité de fromage en supplément 8 euros .

Auberge de Bouilland 17 rue de Beaune Bouilland 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 53 01 auberge-saint-martin@orange.fr

