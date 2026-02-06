Menu de St Valentin Auberge de Bouilland Bouilland
Menu de St Valentin Auberge de Bouilland Bouilland vendredi 13 février 2026.
Menu de St Valentin
Auberge de Bouilland 17 rue de Beaune Bouilland Côte-d’Or
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-13
Venez à Bouilland pour passer un agréable moment, autour d’un menu spécial maison, préparé par Didier.
Notre menu de St Valentin sera disponible tout le week end soit le Vendredi 13 Février, le Samedi 14 et le Dimanche 15 Février… de quoi se régaler en amoureux…
St Valentin à Bouilland
Amuse Bouche
Velouté de potiron, Eclat de châtaigne, copeaux de foie gras
Le Sandre en deux façon, L’aligoté en velouté
Le Roulé de Poulet Fermier de Jouey aux chanterelles et aux trompettes
Le Bavarois Framboises
Mignardises
Menu à 42 euros par personne
Possibilité de fromage en supplément 8 euros .
Auberge de Bouilland 17 rue de Beaune Bouilland 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 53 01 auberge-saint-martin@orange.fr
English : Menu de St Valentin
