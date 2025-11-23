Menu dégustation du 1er janvier à La Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois

Menu dégustation du 1er janvier à La Gourmandière

6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Au menu

Amuses bouches

Feuilleté de Foie Gras Chaud, poire et pomme au poivre de Sichuan

Oeuf cocotte au caviar d’Aquitaine

Langoustines et coquillages, crème de moules safranée

Trou creusois

Noisette de biche sauce légère de civet ou ris de veau de cœur sauce lie de vin

Plateau de fromages

Mille-feuille de tuiles chocolat noisettes chibouste à la pistache et au chocolat blanc

Mignardises .

6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 74 c.coulon3@gmail.com

