Menu dégustation du 1er janvier à La Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois

6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01
2026-01-01
Au menu
Amuses bouches
Feuilleté de Foie Gras Chaud, poire et pomme au poivre de Sichuan
Oeuf cocotte au caviar d’Aquitaine
Langoustines et coquillages, crème de moules safranée
Trou creusois
Noisette de biche sauce légère de civet ou ris de veau de cœur sauce lie de vin
Plateau de fromages
Mille-feuille de tuiles chocolat noisettes chibouste à la pistache et au chocolat blanc
Mignardises .
6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 74 c.coulon3@gmail.com
