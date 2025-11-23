Menu dégustation du 1er janvier à La Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois

Menu dégustation du 1er janvier à La Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois jeudi 1 janvier 2026.

6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01

Date(s) :
2026-01-01

Au menu
Amuses bouches
Feuilleté de Foie Gras Chaud, poire et pomme au poivre de Sichuan
Oeuf cocotte au caviar d’Aquitaine
Langoustines et coquillages, crème de moules safranée
Trou creusois
Noisette de biche sauce légère de civet ou ris de veau de cœur sauce lie de vin
Plateau de fromages
Mille-feuille de tuiles chocolat noisettes chibouste à la pistache et au chocolat blanc
Mignardises   .

6 Clavière Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 74  c.coulon3@gmail.com

