Menu des fêtes à emporter Le Lion d’Or à St Geniez d’Olt St-Geniez-d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Début : Mercredi 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24 2025-12-31

Parce qu’on a le droit de se faire plaisir en cette fin d’année, le Lion d’Or propose un menu spécial pour célébrer les fêtes de fin d’année chez vous.

Les 24 et 31 décembre

Commande possible jusqu’au 22 décembre et 29 décembre.

FORMULES

37 € entrée viande ou poisson fromages ou dessert

49 € entrée poisson viande fromages dessert

Plateau de 12 verrines à 13,90 €

3 Crabe royal gelée au champagne crémeux citron ciboulette œufs de truites

3 mousse de betterave au boursin crumble aux noix

3 Briochette au saumon fumé chantilly au litchi goutte de poivron mariné

3 Bouchée persillée à l’escargot

Réservations au 05 65 47 43 32 ou par mail leliondor.geniez@wanadoo.fr .

St-Geniez-d’Olt Place de l’Hôtel de Ville Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 43 32 leliondor.geniez@wanadoo.fr

English :

The Lion d’Or is offering a special menu to celebrate the festive season in your own home.

