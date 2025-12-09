Menu des fêtes L’Auberge du Pas de Vent (Soir) Pouillon

Menu des fêtes L’Auberge du Pas de Vent (Soir)

281 Avenue du Passage de Vent Pouillon Landes

Début : 2025-12-31

Il est grand temps de se pencher sur les fêtes de fin et début d’année!

Voici notre menu Saint-Sylvestre, qui vous sera servi le mercredi 31 décembre au soir ainsi que le jeudi 1er janvier midi. N’hésitez pas à réserver!

281 Avenue du Passage de Vent Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 34 65 aubergedupasdevent@hotmail.com

English : Menu des fêtes L’Auberge du Pas de Vent (Soir)

It’s time to look ahead to the festive season!

Here’s our New Year’s Eve menu, to be served on Wednesday evening, December 31, and Thursday lunchtime, January 1. Don’t hesitate to make a reservation!

