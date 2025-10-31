Menu d’Halloween à l’Évidence Valette haut La Chapelle-Aubareil

Menu d’Halloween à l’Évidence Valette haut La Chapelle-Aubareil vendredi 31 octobre 2025.

Menu d’Halloween à l’Évidence

Valette haut L’Évidence La Chapelle-Aubareil Dordogne

Frissons garantis.

Au menu

Potion orangée de la sorcière (velouté de potiron)

Le chausson du fantôme gourmand (chausson aux cèpes)

Brochette de vampires affamés (brochette de magret et légumes sautés)

Citrouille enchantée (gâteau à la citrouille)

Pensez à réserver !

Valette haut L’Évidence La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 29 24

English : Menu d’Halloween à l’Évidence

Chills guaranteed.

On the menu:

The witch’s orange potion (pumpkin velouté)

Le chausson du fantôme gourmand (mushroom turnover)

Brochette de vampires affamés (skewer of duck breast and sautéed vegetables)

Enchanted pumpkin (pumpkin cake)

Don’t forget to book!

German : Menu d’Halloween à l’Évidence

Gänsehaut garantiert.

Auf dem Speiseplan:

Der orangefarbene Trank der Hexe (Kürbiscremesuppe)

Chausson du fantôme gourmand (Steinpilzchausson)

Spieß des hungrigen Vampirs (Spieß mit Entenbrust und sautiertem Gemüse)

Verzauberter Kürbis (Kürbiskuchen)

Denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Brividi garantiti.

Nel menu:

La pozione arancione della strega (velouté di zucca)

Le chausson du fantôme gourmand (giro di funghi)

Brochette de vampires affamés (spiedino di petto d’anatra e verdure saltate)

Zucca incantata (torta di zucca)

Non dimenticate di prenotare!

Espanol : Menu d’Halloween à l’Évidence

Escalofríos garantizados.

En el menú:

La poción naranja de la bruja (velouté de calabaza)

Le chausson du fantôme gourmand (empanada de setas)

Brochette de vampires affamés (brocheta de magret de pato y verduras salteadas)

Enchanted pumpkin (pastel de calabaza)

¡No olvide reservar!

