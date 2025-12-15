Menu du 1er de l’an au Mas d’Aspech

Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi Lot

Tarif : – – 55 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 12:00:00

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

L’Auberge du Mas d’Aspech à le plaisir de vous proposer son menu unique pour débuter l’année 2026 .

L’Auberge du Mas d’Aspech à le plaisir de vous proposer son menu unique pour débuter l’année 2026 . .

Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 04 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Auberge du Mas d’Aspech is pleased to offer you its unique menu for the start of 2026.

L’événement Menu du 1er de l’an au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Cahors Vallée du Lot