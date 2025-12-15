Menu du 1er de l’an au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi
Menu du 1er de l’an au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi jeudi 1 janvier 2026.
Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi Lot
Tarif : – – 55 EUR
Début : 2026-01-01 12:00:00
fin : 2026-01-01
2026-01-01
L’Auberge du Mas d’Aspech à le plaisir de vous proposer son menu unique pour débuter l’année 2026 .
Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 04 59
The Auberge du Mas d’Aspech is pleased to offer you its unique menu for the start of 2026.
