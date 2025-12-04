Menu du 1er janvier Saint-Pastour

Menu du 1er janvier

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Le Relais des Bastides propose son menu du Nouvel An !

Cocktail maison au Champagne, velouté de cèpes, terrine de foie gras maison à l’Armagnac, trou charentais, médaillon de lotte à l’américaine, fromage du Temple et sa salade verte, verrine mousse au chocolat, café.

Sur réservation.

Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80

English : Menu du 1er janvier

The Relais des Bastides offers its New Year’s menu!

Champagne house cocktail, shrimp croustade with lobster bisque, foie gras terrine with Armagnac, trou normand, cod with chanterelle mushrooms, Templais cheese with green salad, nougat glacé, coffee.

Reservations required.

