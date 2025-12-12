Menu du 31 décembre et 1er janvier La Saucelle
Le restaurant Le Grand Claireau vous propose son menu du 31 décembre et 1er janvier sur place ou à emporter. Sur réservation.
2 Route des Hauts Étangs La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64
Restaurant Le Grand Claireau offers a menu for December 31st and January 1st, to eat in or take away. Reservations required.
