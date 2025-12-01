Menu du déjeuner de Noël Le Tour du Lac Grande-Rivière Château

Menu du déjeuner de Noël

Le Tour du Lac 11 hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-25 14:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Menu du déjeuner de Noël 2025 au Restaurant Le Tour du Lac

Mise en bouche

*******

Croûte aux morilles et champignons à la crème

ou

Médaillon de foie gras au magret fumé, Chutney de figues

ou

Risotto de pépinettes aux légumes verts, queues d’écrevisses, parmesan et crème savagnin

*******

Pause jurassienne glace pomme et macvin

*******

La traditionnelle dinde aux marrons et aux cèpes, Petits légumes de saison

ou

Blanquette de joues de sandre, A la citronnelle, Légumes Thaï au sésame

*******

Le plateau de fromage

ou

Fromage blanc

*******

Assortiment de buche de Noël (parfum au choix)

Venez partager ce moment convivial et magique de Noël!

Au plaisir de vous accueillir.

Tarif de 50 Euros.

Sur réservation au 03 83 33 58 08 .

Le Tour du Lac 11 hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 58 08

