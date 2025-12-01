Menu du Jour de l’An au Pot d’Etain Restaurant Le Pot d’Etain Manerbe
Menu du Jour de l’An au Pot d’Etain Restaurant Le Pot d’Etain Manerbe mercredi 31 décembre 2025.
Menu du Jour de l’An au Pot d’Etain
Restaurant Le Pot d’Etain 153 route de Dives Manerbe Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Dîner festif
Coupe de champagne et mise en bouche
*
Foie gras et son duo de chutney
Ou Saumon fumé à la ficelle (citron aneth)
*
Suprême de poularde farcie au foie gras, accompagné de pommes duchesse et poêlée de légumes croquants
Ou Koulibiac de saumon nappé d’un beurre blanc, accompagné de légumes croquants et jeunes pousses
*
Brie à la truffe accompagné d’un pain brioché toasté et de jeunes pousses de salade
*
Cookie antillais nappé de chocolat chaud (crème passion-fruits exotiques pépites de chocolat) et accompagné d’un sorbet coco
*
Café .
Restaurant Le Pot d’Etain 153 route de Dives Manerbe 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 05 92 contact@restaurant-lepotdetain.fr
English : Menu du Jour de l’An au Pot d’Etain
Festive dinner
L’événement Menu du Jour de l’An au Pot d’Etain Manerbe a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Terre d’Auge Tourisme