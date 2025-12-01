Menu du Jour de l’An au Pot d’Etain Restaurant Le Pot d’Etain Manerbe

Menu du Jour de l’An au Pot d’Etain

Restaurant Le Pot d'Etain 153 route de Dives Manerbe Calvados

2025-12-31 19:00:00

Dîner festif

Coupe de champagne et mise en bouche

Foie gras et son duo de chutney

Ou Saumon fumé à la ficelle (citron aneth)

Suprême de poularde farcie au foie gras, accompagné de pommes duchesse et poêlée de légumes croquants

Ou Koulibiac de saumon nappé d’un beurre blanc, accompagné de légumes croquants et jeunes pousses

Brie à la truffe accompagné d’un pain brioché toasté et de jeunes pousses de salade

Cookie antillais nappé de chocolat chaud (crème passion-fruits exotiques pépites de chocolat) et accompagné d’un sorbet coco

Café .

Restaurant Le Pot d’Etain 153 route de Dives Manerbe 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 05 92 contact@restaurant-lepotdetain.fr

Festive dinner

