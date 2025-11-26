Menu du jour spécial Noël Mertzwiller
Menu du jour spécial Noël Mertzwiller mercredi 26 novembre 2025.
Menu du jour spécial Noël
21 route de Bitche Mertzwiller Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-26 12:00:00
fin : 2025-12-03 14:00:00
2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Les fêtes approchent… et la magie s’invite à l’Auberge ! Dégustez un menu du jour spécial Noël pour célébrer ensemble cette belle saison !
21 route de Bitche Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 13 20 aubergeauxdeuxclefs@orange.fr
English :
The festive season is approaching? and the magic of the Auberge is about to begin! Enjoy a special Christmas menu to celebrate the season together!
German :
Die Feiertage stehen vor der Tür? und der Zauber hält Einzug in die Auberge! Genießen Sie ein weihnachtliches Tagesmenü und feiern Sie gemeinsam diese schöne Jahreszeit!
Italiano :
La stagione delle feste si avvicina e la magia sta per iniziare all’Auberge! Godetevi uno speciale menu natalizio per festeggiare insieme la stagione!
Espanol :
Se acercan las fiestas… ¡y la magia está a punto de comenzar en el Auberge! ¡Disfrute de un menú especial de Navidad para celebrar juntos la temporada!
