Menu du jour spécial Noël

21 route de Bitche Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 12:00:00

fin : 2025-12-03 14:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Les fêtes approchent… et la magie s’invite à l’Auberge ! Dégustez un menu du jour spécial Noël pour célébrer ensemble cette belle saison !

Les fêtes approchent… et la magie s’invite à l’Auberge ! Dégustez un menu du jour spécial Noël pour célébrer ensemble cette belle saison ! .

21 route de Bitche Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 13 20 aubergeauxdeuxclefs@orange.fr

English :

The festive season is approaching? and the magic of the Auberge is about to begin! Enjoy a special Christmas menu to celebrate the season together!

German :

Die Feiertage stehen vor der Tür? und der Zauber hält Einzug in die Auberge! Genießen Sie ein weihnachtliches Tagesmenü und feiern Sie gemeinsam diese schöne Jahreszeit!

Italiano :

La stagione delle feste si avvicina e la magia sta per iniziare all’Auberge! Godetevi uno speciale menu natalizio per festeggiare insieme la stagione!

Espanol :

Se acercan las fiestas… ¡y la magia está a punto de comenzar en el Auberge! ¡Disfrute de un menú especial de Navidad para celebrar juntos la temporada!

L’événement Menu du jour spécial Noël Mertzwiller a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau