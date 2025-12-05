Menu du Nouvel An à Léontine Léontine Léon

Menu du Nouvel An à Léontine

Léontine 108 avenue du Marensin Léon Landes

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

2026-01-01

Menu à 50€

Mille feuille de foies et Jurançon fine pomme fondante, foie gras mi-cuit, foie poêlé et compotée d’oignons soulignés d’une délicate sauce au Jurançon

***

Cuisse de canard farcie et ses légumes Cuisse de canard et sa chair affiné, éclats de foie, champignons forestiers et marrons. Servie avec sa sauce du Chef. Petits légumes tournés et purée de patate douce onctueuse

***

Duo de desserts givrés

Réservations au 05 58 49 24 21. .

