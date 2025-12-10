Menu du nouvel An à l’Hôtel Malpel

Decazeville Aveyron

2025-12-31

2025-12-31

2025-12-31

Menu proposé le 31 décembre

Duo de foie gras fois gras mi-cuit et confit d’oignons, foie gras poêlé et sauce vanillée,

Poêlée de Saint-Jacques sur velouté de potirons, brunoise de légumes,

Pavé de veau de l’Aveyron sauce aux morilles, galette de pommes de terre garnie d’une duxelles aux girolles, légumes d’hiver,

Chou craquelin vanille et framboises, mini pavlova pistache-framboises.

Sur place, menu à 45€

A emporter, menu à 42€ (à commander avant le 27/12 et à retirer le 31/12 entre 16h et 20h)

Réservation au 05 65 43 04 33 45 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 04 33

