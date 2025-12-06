Menu du Nouvel An au Bistrot de L’Isa Cahors

Menu du Nouvel An au Bistrot de L’Isa

67B Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Tarif : 64 – 64 – EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Dîner festif de la Saint-Sylvestre proposant un menu gastronomique spécialement créé pour célébrer le passage à la nouvelle année dans une ambiance conviviale.

67B Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 22 35

A festive New Year’s Eve dinner featuring a gourmet menu specially created to celebrate the arrival of the new year in a convivial atmosphere.

