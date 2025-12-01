Menu du Nouvel An Au Bon Coin

14 Route de Châteauneuf Venesmes Cher

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez la nouvelle année aux côtés de Justine et Olivier et leur équipe du restaurant Au Bon Coin avec un menu complet qui raviera vos papilles. Réservation incontournable. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Pour ce dernier repas de l’année, vous dégusterez au menu Apéritif et ses mises en bouche, Foie gras poêlé aux fruits rouges + carpaccio de St Jacques et saumon fumé + huître gratiné, Dos de cerf avec sa garniture, Plateau de fromages, Demie sphère clémentine et chocolat avec une coupe de champagne. 80 .

14 Route de Châteauneuf Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 90 29 28

English :

Celebrate the New Year alongside Justine and Olivier and their team at Au Bon Coin restaurant with a full menu to delight your taste buds. Reservations essential. Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume in moderation.

L’événement Menu du Nouvel An Au Bon Coin Venesmes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT LIGNIERES