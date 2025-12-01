Menu du Nouvel An Carolles

Menu du Nouvel An

1 Parvis Saint-Vigor Carolles Manche

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01 02:00:00

Menu du Nouvel an de l’Auberge de Carolles.

mises en bouches

Duo de brochettes de gambas et saint jacques sur son lit de tagliatelle à l’encre de seiche

Ballotine de chapon forestière au porto

Pavé de cerf sauce morille, roulé de courgette purée de pomme de terre vitelotte, crumble de butternut et patate douce

Champagne gourmand

En plus: Le bon plan du Nouvel An !

Pour tout dîner pour deux du 31 décembre, bénéficiez de la nuitée à 60 €, petits-déjeuners inclus. .

1 Parvis Saint-Vigor Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 69 16 05

