Menu du Nouvel An

Le Cass’ Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Menu du Nouvel An .

Le Cass’ Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 30 41 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu du Nouvel An

L’événement Menu du Nouvel An Casteljaloux a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne